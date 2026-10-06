Между тем местные власти сообщают о значительном количестве якобы сбитых БПЛА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Атака БПЛА на Москву произошла 6 октября: что известно о последствиях?

Как сообщает телеграм-канал осинтеров Supernova_plus, в Московской области ночью 6 октября после массированной воздушной атаки загорелась ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция) "Володарская". Этот стратегический объект является крупнейшей нефтебазой и главным трубопроводным транспортным узлом, обеспечивающим топливом Москву и прилегающие населенные пункты.

Эта ЛПДС расположена в Раменском городском округе Московской области возле села Константиновка и поселения Володарского. Пожар на территории станции хорошо запечатлен на видео и фото очевидцев, он до сих пор не локализован, а площадь горения продолжает стремительно расширяться из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся веществ. А хранятся там колоссальные объемы горюче-смазочных материалов.

Последствия обстрела ЛПДС "Володарская": смотрите видео очевидцев

А такие звуки взрывов слышали всю ночь жители Московской области: смотрите видео очевидцев (внимание, 18+, слышна брань)

Официальное российское информационное агентство "Интерфакс" отмечает, что количество сбитых беспилотных летательных аппаратов, которые непосредственно направлялись на Москву, возросло до 93 единиц и не собирается останавливаться. Для отражения этого налета россиянам пришлось даже массированно применять зенитные ракетные комплексы С-400, системы "Панцирь" и мощные средства радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что ударные дроны для атак на военные объекты противника оснащены мощным взрывчатым веществом с целью полного паралича энергетического и топливного обеспечения российской столицы и оккупационной армии. А в ближайшие дни Москва и область так же столкнутся с острым дефицитом топлива, особенно если остановить распространение огня на "Володарской" не удастся.

Тем более это далеко не первый удар по российской инфраструктуре за последнее время – беспилотники систематически наносят удары по нефтебазам и транспортным узлам. Например, только в конце сентября Московский НПЗ полностью приостановил переработку нефти после атаки дронов.