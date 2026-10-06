Тим часом місцева влада звітує про значну кількість нібито збитих БпЛА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Атака БпЛА на Москву сталася 6 жовтня: що відомо про наслідки?

Як повідомляє телеграм-канал осінтерів Supernova_plus, у Московській області вночі 6 жовтня після масованої повітряної атаки спалахнула ЛВДС (лінійна виробничо-диспетчерська станція) "Володарська". Цей стратегічний об'єкт є найбільшою нафтобазою та головним трубопровідним транспортним вузлом, який забезпечує паливом Москву та прилеглі населені пункти.

Ця ЛВДС розташована у Раменському міському окрузі Московської області біля села Костянтинівка та поселення Володарського. Пожежу на території станції добре показують відео та фото очевидців, вона досі не локалізована, і площа горіння продовжує стрімко розширюватися – через наявність великої кількості легкозаймистих речовин. А зберігають там колосальні об'єми паливно-мастильних матеріалів.

Наслідки обстрілу ЛВДС "Володарська": дивіться відео очевидців

А такі звуки вибухів чули всю ніч жителі Московської області: дивіться відео очевидців (увага, 18+, чутно лайку)

Офіційне російське інформаційне агентство Interfax зазначає, що кількість збитих безпілотних літальних апаратів, які безпосередньо прямували на Москву, зросла до 93 одиниць і не збирається зупинятися. Для відбиття цього нальоту росіянам довелося навіть масовано застосовувати зенітні ракетні комплекси С-400, системи "Панцир" та потужні засоби радіоелектронної боротьби.

Зауважимо, що ударні дрони для атак на військові об'єкти ворога оснащені потужною вибухівкою з метою повного паралічу енергетичного та паливного забезпечення російської столиці та окупаційної армії. А найближчими днями Москва та область таки зіткнуться з гострим дефіцитом пального, особливо якщо поширення вогню на "Володарській" зупинити не вдасться.

Тим більше це далеко не перший удар по російській інфраструктурі за останній час – безпілотники систематично цілять по нафтобазах та транспортних вузлах. До прикладу, лише наприкінці вересня Московський НПЗ повністю зупиняв переробку нафти після атаки дронів.