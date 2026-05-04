За несколько дней до так называемого "Парада Победы" в Москве взрываются БпЛА

Беспилотники атаковали Москву и Московскую область ночью 4 мая. Уже известно о взрывах и определенных последствиях.

О них пишут местные жители в социальных сетях, и публикуют видео. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Смотрите также Подготовка к параду в разгаре: в Москву свозят системы ПВО и якобы натягивают сетки

Что известно о воздушной атаке на Москву 4 мая и ее последствиях?

Около 1 ночи 4 мая ударные беспилотники долетели до самой Москвы в России, потревожив перед тем несколько других регионов. Жители российской столицы услышали громкие звуки, которые оказались взрывами.

Осинеры установили, к примеру – Astra, что один из взрывов произошел на Мосфильмовской улице. Пострадал многоэтажный жилой комплекс "Мосфильмовский".

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в доме на 36 этаже выбило стены трех комнат. Жителей эвакуировали, а видео с места показали, что на улице разлетелось стекло и различные обломки. На месте работают местные экстренные службы.

Последствия одного из взрывов в Москве: смотрите видео очевидцев

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук недавно рассказывал 24 Каналу, что в Москву стягивают дополнительные системы ПВО, в частности из Казани и Грозного. Но, как видим, на сегодня это не помогает.

Добавим, что эта воздушная атака на Москву произошла всего за несколько дней перед важным для Кремля событием. Речь идет о так называемом "Параде Победы", который и так в 2026 году ощутимо урезали по масштабам.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах в России, ракетных и дроновых обстрелах российских регионов, а также о взрывах там и их последствиях читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Когда раньше дроны били по Москве?

Последний раз Москву били дроны по Москве в марте 2026 года. За пару дней, с 14 до 16 числа, на город налетали сотни дронов в несколько волн. Обломки падали в пределах Москвы и области.

После этого была целая череда успешных воздушных ударов по другим регионам. Речь, в частности, о нефтяных объектах в Туапсе, портовых терминалах в Приморске и тому подобном. Такие удары осуществляют ради уменьшения возможности России финансировать свою захватническую войну против Украины.