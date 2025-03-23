Пострадавшим оказывается необходимая помощь, предварительно в госпитализации они не нуждаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
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Какие последствия российских атак дронами в Киевской области
В ночь на 23 марта россияне атаковали ударными дронами Киевскую область, в частности саму столицу.
В области больше всего этой ночью пострадал Бучанский район. Там травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения.
Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
В Бучанском районе повреждены 3 частных дома и автомобиль.
Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе.
В Броварском районе начался пожар на предприятии. Его уже потушили.
На местах работают экстренные службы, более подробные последствия атаки выясняют.
Последствия вражеских атак на Киевщину 23 марта: фото ГСЧС, Киевская ОВА