Постраждалим надається необхідна допомога, попередньо госпіталізації вони не потребують. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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Які наслідки російських атак дронами у Київській області
В ніч на 23 березня росіяни атакували ударними дронами Київську область, зокрема саму столицю.
У області найбільше цієї ночі постраждав Бучанський район. Там травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження.
Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Їм надається необхідна медична допомога.
У Бучанському районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.
Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
В Броварському районі почалася пожежа на підприємстві. Її вже загасили.
На місцях працюють екстрені служби, детальніші наслідки атаки з'ясовують.
Наслідки ворожих атак на Київщину 23 березня: фото ДСНС, Київська ОВА