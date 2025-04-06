Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

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Атака на Черкасскую область 6 апреля

Чиновник констатировал, эти сутки в Черкасской области начались с тревог. Агрессор совершил как дроновые, так и ракетные атаки.

По вражеским воздушным целям работали силы и средства ПВО. Защитники уничтожили 18 беспилотников. Также работали по ракетам. Сейчас продолжается уточнение данных и обследование территории.

Обращений в экстренные службы относительно травмированных не было,

– отметил Табурец.

Добавил, по предварительной информации, на Золотоношщине обломками вражеских дронов повреждены окна жилого дома, несколько хозяйственных построек и линию электропередачи. Продолжаются восстановительные работы.

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