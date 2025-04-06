Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.
Смотрите также Россия атаковала Николаев "Шахедами": вспыхнули пожары, пострадали 4 человека
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Атака "Шахедами" на Сумы 6 апреля
Ночью 6 апреля в Сумах произошло попадание 8 "Шахедов" по гражданской инфраструктуре. Вследствие российской атаки повреждены административные и складские помещения, автомобильная и другая техника одного из предприятий.
Предварительно, травмированных и жертв нет,
– отметили в ОВА.
Добавили, соответствующие аварийно-спасательные службы уже ликвидируют последствия атаки агрессора.
Смотрите также Пожары и разрушения: в ГСЧС показали жуткие последствия удара баллистикой по Киеву
Последствия атаки "Шахедами" на Сумы / Фото Сумской ОВА
Заметим, оккупанты также ударили КАБом по многоэтажке в Купянске. Вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека.