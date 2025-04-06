Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Удар по многоэтажке в Купянске 6 апреля

Российский КАБ попал в девятиэтажку. В результате этого произошло возгорание балконов со 2 по 7 этаж, а также 4 квартир. Пожар бушевал на площади 100 квадратных метров.

Частично поврежден этот дом и остекление окон в 3 многоквартирных.

В результате обстрела пострадали 67-летний мужчина и 78-летняя женщина,

– рассказал Синегубов.

Также председатель ОВА показал фото последствий очередной террористической атаки России.

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Российский КАБ попал в многоэтажку в Купянске / Фото из телеграма Синегубова

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