В городе зафиксировали разрушения, есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.

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Что известно о последствиях

В результате российской атаки ранены 4 человека – 49-летняя, 67-летняя, 72-летняя женщины и 57-летний мужчина. Состояние у всех стабильное, лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.

Падение обломков и действие взрывной волны вызвали 2 пожара в частных домовладениях, которые оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждены 13 домов и автомобиль.

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К слову, ночью 6 апреля на украинскую столицу летели российские баллистические ракеты. Пожары зафиксировали в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах Киева, огонь охватил нежилую застройку. ГСЧС привлекла 128 спасателей и 27 единиц техники для ликвидации последствий.