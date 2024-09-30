Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ. Таким образом для украинских областей снова образовалась угроза обстрела ракетами морского базирования.

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Россия вывела ракетоносители в моря

По данным ВМС, по состоянию на утро известно, что оккупанты вывели на боевое дежурство носитель ракет типа "Калибр" в акваторию Черного моря. В Средиземном море также заметили российский ракетоноситель.

Так, сейчас в Черном море находится 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет. В то же время в Азовском море пока вражеские корабли отсутствуют.

Кроме того, в Средиземном удалось заметить 1 корабль России, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. За сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море – 3 судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 10 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации,

– напомнили военные.

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