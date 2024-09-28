О смертельном инциденте сообщают российские СМИ. Отмечается, что капитан 2-го утра Витютнев, который был главным штурманом Тихоокеанского флота, "отправился к Кобзону" во время международного марафона "Мосты Владивостока".

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Последний марафон в жизни капитана Витютнева

Военному стало плохо на участке затяжного подъема. Врачи пытались оказать ему помощь, но спасти не смогли.

Соболезнования в связи со смертью Витютнева выразил глава города Фокино, в котором расположена база Тихоокеанского флота.

Прокуратура Приморья подтвердила смерть 41-летнего участника марафона во Владивостоке, не называя его имени, и объявила о проверке.

Надзорное ведомство даст оценку выполнению требований законодательства при организации спортивного мероприятия и полноте мер, принятых к обеспечению безопасности его участников, в том числе организацию медицинского сопровождения мероприятия,

– говорится в сообщении прокуратуры.

В сообщениях о гибели Витютнева отмечается, что все участники марафона проходили медицинскую проверку, чтобы их допустили к старту.

К слову, в Московской области был ликвидирован полковник российских вооруженных сил Алексея Коломейцева, причастного к подготовке операторов ударных дронов "Шахед". Операцию осуществили партизаны по координации украинской разведки.