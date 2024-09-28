В последнее время пребывание в Пакистане для оккупантов стало особенно опасным. Недавно там чуть на мине не подорвался посол страны-агрессора, а теперь стало известно об авиакатастрофе с российскими пилотами.

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Катастрофа с российскими пилотами

Как сообщает Reuters, 28 сентября на севере Пакистана потерпел крушение чартерный вертолет, на борту которого находилось 14 человек. Среди них были российские пилоты.

Судно разбилось вскоре после взлета в нестабильном районе Северного Вазиристана вблизи афганской границы.

По меньшей мере шесть человек погибли. Еще 8 получили травмы и были госпитализированы.

Два источника на условиях анонимности уточнили, что вертолет был зафрахтован частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Ми-8 упал в Пакистане / Фото соцсети

Обратите внимание! Российские СМИ рассказывают, что на борту было 3 российских пилота и 11 пассажиров. Предварительно вертолет был арендован компанией Mari Petroleum, занимающейся разведкой и добычей нефти. Вероятно, судно направлялось к месторождению черного золота. На пути начались технические проблемы. Россияне попытались посадить вертолет, но хвостовой винт ударился о землю, и судно опрокинулось. Представители Mari Petroleum заявили, что у Ми-8 отказал двигатель.

Напомним, что недавно случилась катастрофа Ми-8 на Камчатке, в результате которой погибли 22 человека.