Останнім часом перебування у Пакистані для окупантів стало особливо небезпечним. Нещодавно там ледве на міні не підірвався посол країни-агресорки, а тепер стало відомо про авіакатастрофу з російськими пілотами.

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Катастрофа з російськими пілотами

Як повідомляє Reuters, 28 вересня на півночі Пакистану зазнав аварії чартерний вертоліт, на борту якого перебувало 14 людей. Серед них були російські пілоти.

Судно розбилося незабаром після зльоту в нестабільному районі Північного Вазірістану поблизу афганського кордону.

Щонайменше шість людей загинули. Ще 8 зазнали травм та були госпіталізовані.

Два джерела на умовах анонімності уточнили, що гелікоптер був зафрахтований приватною компанією в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

Нагадаємо, що нещодавно трапилася катастрофа Мі-8 на Камчатці, внаслідок якої загинули 22 особи.