Про це повідомили бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Там показали гарячі кадри знищення ворога.

Дивіться також Російського воєнкора Романова ледь не вбило FPV-дроном на Курщині: епічне відео

На Харківщині бійці підірвали сховки окупантів

Від дронів не сховаєтесь: підірвали сховки окупантів з піхотою й технікою! Харківщина. Серед заростей дронщики Третьої штурмової дешифрували замасковану гаубицю, МТ-ЛБ і завдали уражень,

– повідомили захисники.

За їхніми словами, росіян, які ховалася по норах та в будівлі – FPV ліквідували зсередини. Також вдалося знищити чергову вантажівку окупантів на лінії бойового зіткнення та уразити російську піхоту.

Удар по росіянах на Харківщині: дивіться відео

Згідно з оприлюдненою інформацією, по ворогу відпрацював підрозділ "Punk group" з 2-го механізованого батальйону бригади.

Зауважимо, що станом на ранок 28 вересня Росія втратила загалом 650 640 бійців. Таким чином лише за минулу добу противник втратив 1 470 представників особового складу. Також значно зменшились російські арсенали техніки.