У Генштабі ЗСУ уточнюють, що лише за минулу добу противник втратив 1 470 представників особового складу. Також значно зменшились російські арсенали техніки.

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Втрати ворога в техніці

танків – 8 860 (+14) од;

бойових броньованих машин – 17 438 (+42) од;

артилерійських систем – 18 733 (+55) од;

РСЗВ – 1 203 (+4) од;

засобів ППО – 961 од;

літаків – 369 од;

гелікоптерів – 328 од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 093 (+62) од;

крилатих ракет – 2 610 (+2) од;

кораблів і катерів – 28 од;

підводних човнів – 1 од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 од;

спеціальної техніки – 3 291 (+99) од.



Втрати Росії 28 вересня 2024 року / Інфографіка 24 Каналу

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Раніше прикордонники показали відео, як біля Вовчанська нищать окупантів за допомогою мінометів та дронів, завдаючи масштабних втрат противник. Українським військовим у ході операції вдалось створити плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська. До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи безпілотних апаратів підрозділу "Скорпіон".