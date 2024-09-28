У Генштабі ЗСУ уточнюють, що лише за минулу добу противник втратив 1 470 представників особового складу. Також значно зменшились російські арсенали техніки.
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Втрати ворога в техніці
- танків – 8 860 (+14) од;
- бойових броньованих машин – 17 438 (+42) од;
- артилерійських систем – 18 733 (+55) од;
- РСЗВ – 1 203 (+4) од;
- засобів ППО – 961 од;
- літаків – 369 од;
- гелікоптерів – 328 од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 16 093 (+62) од;
- крилатих ракет – 2 610 (+2) од;
- кораблів і катерів – 28 од;
- підводних човнів – 1 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25 411 од;
- спеціальної техніки – 3 291 (+99) од.
Втрати Росії 28 вересня 2024 року / Інфографіка 24 Каналу
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Раніше прикордонники показали відео, як біля Вовчанська нищать окупантів за допомогою мінометів та дронів, завдаючи масштабних втрат противник. Українським військовим у ході операції вдалось створити плацдарм для подальшого наступу та звільнення Вовчанська. До роботи залучалися мінометні розрахунки та розвідувальні групи безпілотних апаратів підрозділу "Скорпіон".