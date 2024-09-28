В Генштабе ВСУ уточняют, что только за минувшие сутки противник потерял 1 470 представителей личного состава. Также значительно уменьшились российские арсеналы техники.
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Потери врага в технике
- танков – 8 860 (+14) ед;
- боевых бронированных машин – 17 438 (+42) ед;
- артиллерийских систем – 18 733 (+55) ед;
- РСЗО – 1 203 (+4) ед;
- средств ПВО – 961 ед;
- самолетов – 369 ед;
- вертолетов – 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 093 (+62) ед;
- крылатых ракет – 2 610 (+2) ед;
- кораблей и катеров – 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 25 411 ед;
- специальной техники – 3 291 (+99) ед.
Потери России 28 сентября 2024 года / Инфографика 24 Канала
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Ранее пограничники показали видео, как возле Волчанска уничтожают оккупантов с помощью минометов и дронов, нанося масштабные потери противник. Украинским военным в ходе операции удалось создать плацдарм для дальнейшего наступления и освобождения Волчанска. К работе привлекались минометные расчеты и разведывательные группы беспилотных аппаратов подразделения "Скорпион".