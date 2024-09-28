Про смертельний інцидент повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що капітан 2-го ранку Вітютнєв, який був головним штурманом Тихоокеанського флоту, "відправився до Кобзона" під час міжнародного марафону "Мости Владивостока".

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Останній марафон у житті капітана Вітютнева

Військовому стало погано на ділянці затяжного підйому. Лікарі намагалися надати йому допомогу, але врятувати не змогли.

Співчуття у зв'язку зі смертю Вітютнева висловив голова міста Фокіно, в якому розташована база Тихоокеанського флоту.

Прокуратура Примор'я підтвердила смерть 41-річного учасника марафону у Владивостоці, не називаючи його імені, та оголосила про перевірку.

Наглядове відомство дасть оцінку виконанню вимог законодавства при організації спортивного заходу та повноті заходів, вжитих до забезпечення безпеки його учасників, у тому числі організацію медичного супроводу заходу,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

У повідомленнях про загибель Вітютнева наголошується, що всі учасники марафону проходили медичну перевірку, аби їх допустили до старту.

До слова, у Московській області було ліквідовано полковника російських збройних сил Алєксєя Коломєйцева, причетного до підготовки операторів ударних дронів "Шахед". Операцію здійснили партизани за координацією української розвідки.