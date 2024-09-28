Ліквідація Коломєйцева стала результатом спецоперації місцевого руху спротиву, дії партизанів координувала українська розвідка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР.

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Що відомо про Коломєйцева

Це керівник 924 державного центру безпілотної авіації міноборони Росії. Він був причетний до підготовки російських фахівців з використання БпЛА, зокрема операторів та обслуговуючого персоналу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".

Джерела у ГУР зауважили, що місцевий рух спротиву ліквідував воєнного злочинця у ніч на 27 серпня.

Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський військовий злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування. Ми будемо знищувати всіх, на чиїх руках кров українців доти, доки російський режим не припинить війну та не відповість за всі свої злочини,

– повідомив співрозмовник 24 Каналу.