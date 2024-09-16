За інформацією від ГУР МОУ, воєнному злочинцю проломили череп. Він помер від отриманих травм.

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Що відомо про Алєксандра Коробова

Коробов працював на каналі "россия 1" та очолював його бєлгородський пункт. Він регулярно вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм Скабєєвої.

Крім цього, пропагандист створював продукти для ресурсу міноборони Росії (телеканалу "звезда") та неодноразово отримував за це нагороди від Путіна.

Розвідники зазначили, що у гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів пропагандист постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць. До прикладу, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Періодично він навідувався до Москви за інструкціями.

Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України,

– зазначили у ГУР.

Відомо, що Коробов був родом із міста Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Росії. У ГУр навіть назвали його місце реєстрації – вулиця Комсомольська, 75, корпус 2, квартира 23.



Однак фактично чоловік проживав на вулиці Губкіна, 45, корпус 1, квартира 23.





