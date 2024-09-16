По информации от ГУР МОУ, военному преступнику проломили череп. Он умер от полученных травм.

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Что известно об Александре Коробове

Коробов работал на канале "Россия 1" и возглавлял его белгородский пункт. Он регулярно восхвалял военных преступников из российской армии в эфире программ Скабеевой.

Кроме этого, пропагандист создавал продукты для ресурса минобороны России (телеканала "звезда") и неоднократно получал за это награды от Путина.