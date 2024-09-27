Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі на місці працюють рятувальники, які намагаються загасити пожежу, що сталася внаслідок вибухів, передає 24 Канал.

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Що кажуть росіяни про вибухи на АЗС у Махачкалі

Про вибухи на автозаправній станції у дагестанській столиці Махачкалі російські телеграм-канали повідомили о 18:04 за київським часом. На кадрах, які ширили пропагандисти, можна побачити, як на місці утворився величезний стовп чорного густого диму.

У Махачкалі стався вибух на АЗС: дивіться відео

Станом на 18:59 відомо, що, за даними МНС Росії, внаслідок надзвичайної ситуації у Махачкалі кількість загиблих становить 5 осіб. Серед них, як передають росіяни, була також дитина, яка верталася додому зі школи повз заправку.

Пожежа на АЗС у Махачкалі: дивіться відео

Також, за попередніми даними, 11 людей зазнали поранень. Вибух стався на АЗС у районі села Новий Хушет, що входить до міського округу Махачкали. Наразі площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

Наслідки вибухів на АЗС у столиці Дагестану: дивіться відео

Окрім цього, росЗМІ писали, що 14 людей врятовано з їдальні АЗС, розташованої безпосередньо поруч з епіцентром вибуху. Біля будівлі їдальні обвалилася стіна.

На заправці у Махачкалі приїхали швидкі та рятувальники: дивіться на відео

Згодом стало відомо, що на АЗС у Махачкалі було декілька вибухів. Імовірно, вони сталися один за одним. Що спричинило НП поки невідомо, на місце стягують російські екстрені служби.

У Махачкалі було кілька вибухів на АЗС: дивіться відео

На самій заправці внаслідок вибухів знищено кілька машин і будівель. Сама АЗС сильно постраждала. У будинках, що поруч із заправкою, наразі відсутнє електропостачання.

Очевидці також писали, що епіцентр вибуху був розташований у будівлі АЗС, де були каси, магазин і кав'ярня. Попередньо, вибух стався через займання бензину.