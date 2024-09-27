Про це повідомляють російські ЗМІ. Очевидці також бідкалися, що там нібито впали уламки невідомих безпілотників, передає 24 Канал.

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Що відомо про масштабну пожежу під Новошахтинськом

Російські пропагандисти повідомили про пожежу під Новошахтинськом 27 вересня о 00:52 за київським часом. Росіяни писали, що там буцімто горить поле "після атаки безпілотників".

Тим часом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв раніше заявляв, що "ППО відбиває повітряну атаку противника", і на цю мить "знищено 2 БпЛА". Хоча, вочевидь, щось таки знищено, швидше за все, і не було.



Пожежа під Новошахтинськом у Ростовській області / Фото з російських телеграм-каналів

Місцеві жителі повідомляли, що "збиті ППО безпілотники" впали під Новошахтинськом біля лінії електропередач, у полі, де начебто спалахнула суха трава. За даними Васілія Голубєва, постраждалих та руйнувань під Новошахтинськом нібито немає.

Згодом стало відомо, що поле горіло у населеному пункті Нова Соколівка. Однак інші пропагандисти кажуть, що пожежа спалахнула начебто через "падіння уламків БпЛА". Вочевидь, не узгодили між собою методичку і не визначилися, чи впали цілі безпілотники або ж лише уламки.

До слова, 24 вересня у російському Таганрозі спалахнула пожежа на складі лісоматеріалів. Окупанти стверджують, що це сталося нібито через падіння уламків безпілотників.