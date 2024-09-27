Об этом сообщают российские СМИ. Очевидцы также жаловались, что там якобы упали обломки неизвестных беспилотников, передает 24 Канал.

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Что известно о масштабном пожаре под Новошахтинском

Российские пропагандисты сообщили о пожаре под Новошахтинском 27 сентября в 00:52 по киевскому времени. Россияне писали, что там якобы горит поле "после атаки беспилотников".

Между тем губернатор Ростовской области Василий Голубев ранее заявлял, что "ПВО отражает воздушную атаку противника", и на данный момент "уничтожено 2 БпЛА". Хотя, очевидно, что-то таки уничтожено, скорее всего, и не было.



Пожар под Новошахтинском в Ростовской области / Фото из российских телеграм-каналов

Местные жители сообщали, что "сбитые ПВО беспилотники" упали под Новошахтинском возле линии электропередач, в поле, где якобы вспыхнула сухая трава. По данным Василия Голубева, пострадавших и разрушений под Новошахтинском якобы нет.

Впоследствии стало известно, что поле горело в населенном пункте Новая Соколовка. Однако другие пропагандисты говорят, что пожар вспыхнул якобы из-за "падения обломков БпЛА". Очевидно, не согласовали между собой методичку и не определились, упали ли целые беспилотники или только обломки.

К слову, 24 сентября в российском Таганроге вспыхнул пожар на складе лесоматериалов. Оккупанты утверждают, что это произошло якобы из-за падения обломков беспилотников.