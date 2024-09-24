Один из дронов упал на предприятие. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Дроны атаковали Таганрог
Так, возгорание на складе лесоматериалов после падения БпЛА локализовано на площади 200 квадратных метров.
Огнем повреждена кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом.
Пострадавших и погибших пока нет.
Что известно о последних "хлопках" на территории России
- В Тверской области России произошел масштабный пожар и серия взрывов ночью 18 сентября, вызванные якобы "обломками" дрона.
В ночь на 21 сентября Россия подверглась атаке более сотни дронов. Одна группа беспилотников посетила военный аэродром "Шайковка" и устроила там незабываемый "хлопок".
В ночь на 10 сентября Россию атаковали дроны. Досталось Москве, на которую, по сообщению властей, летели 20 БПЛА. Россияне назвали это самой большой атакой беспилотников на московский регион.