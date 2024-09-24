Один з дронів впав на підприємство. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Дрони атакували Таганрог

Так, займання на складі лісоматеріалів після падіння БпЛА локалізовано на площі 200 квадратних метрів.

Вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та 4 легкові автомобілі, які були припарковані поруч.

Постраждалих та загиблих наразі немає.

Що відомо про останні "бавовни" на території Росії

  • У Тверській області Росії сталася масштабна пожежа та серія вибухів вночі 18 вересня, спричинені начебто "уламками" дрона.

  • У ніч проти 21 вересня Росія зазнала атаки понад сотні дронів. Одна група безпілотників завітала до військового аеродрому "Шайківка" та влаштувала там незабутню "бавовну".

  • У ніч проти 10 вересня Росію атакували дрони. Дісталося Москві, на яку, за повідомленням влади, летіли 20 БпЛА. Росіяни назвали це найбільшою атакою безпілотників на московський регіон.