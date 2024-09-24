Один з дронів впав на підприємство. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Дивіться також Росіяни почали чіпляти додаткову камеру на розвідувальні дрони: в ЗМІ пояснили для чого
Дрони атакували Таганрог
Так, займання на складі лісоматеріалів після падіння БпЛА локалізовано на площі 200 квадратних метрів.
Вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та 4 легкові автомобілі, які були припарковані поруч.
Постраждалих та загиблих наразі немає.
Що відомо про останні "бавовни" на території Росії
- У Тверській області Росії сталася масштабна пожежа та серія вибухів вночі 18 вересня, спричинені начебто "уламками" дрона.
У ніч проти 21 вересня Росія зазнала атаки понад сотні дронів. Одна група безпілотників завітала до військового аеродрому "Шайківка" та влаштувала там незабутню "бавовну".
У ніч проти 10 вересня Росію атакували дрони. Дісталося Москві, на яку, за повідомленням влади, летіли 20 БпЛА. Росіяни назвали це найбільшою атакою безпілотників на московський регіон.