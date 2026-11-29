Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Каковы последствия атаки на Днепр?

В результате атаки была повреждена многоэтажка в центре Днепра, после чего там возник пожар. В результате атаки на Днепр пострадали два человека, в том числе – ребенок

Вечером враг атаковал областной центр. В результате обстрела в 24-этажном жилом доме возник пожар на 14-м и 15-м этажах – огонь охватил квартиры площадью 300 квадратных метров.

В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание. Информация о повреждениях уточняется.

Последствия атаки: смотрите видео

Подробности о масштабах разрушений и других последствиях атаки пока неизвестны.

Враг нанес удар по многоэтажному дому в Днепре / "Суспильне"

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В то же время в области по-прежнему сохраняется угроза повторного удара. Жителей просят находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, оккупанты в течение дня 29 ноября атакуют Ровенскую область. В частности, под ударом оказался Сарненский район.

По предварительным данным, все 13 пострадавших – мирные жители области. Пятеро человек получили тяжелые ранения. Воздушная тревога в Ровенской области продолжается, поэтому местных жителей призывают позаботиться о собственной безопасности.

Власти подчеркивают необходимость не игнорировать сигналы воздушной тревоги.