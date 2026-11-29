Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Александр Коваль.

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Что известно о атаке на Ровенскую область?

По предварительным данным, в результате атак пострадали 13 мирных жителей области, пятеро из них – в тяжелом состоянии. В частности, под ударом оказался Сарненский район.

Воздушная тревога в Ровенской области продолжается, поэтому жителей призывают позаботиться о собственной безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно об воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, 29 ноября враг атаковал дроном Салтовский район Харькова. Беспилотник попал в дорожное покрытие, в результате чего были повреждены автобус и трамвай. Пострадали три человека.

По данным начальника отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Яциченко, одна из пострадавших женщин получила осколочные ранения ноги. Мужчина получил акубаротравму. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте удара продолжается ликвидация последствий атаки.