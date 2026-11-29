Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Что известно об ударе по Салтовке?

По предварительной информации, российский беспилотник попал в дорожное покрытие Салтовского района. В результате удара повреждены автобус и трамвай. На месте происшествия продолжалась ликвидация последствий атаки.

По информации начальника отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Яциченко, в результате обстрела пострадали три человека. Женщина получила ранение осколками в ногу, а мужчина – акубаротравму.

Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Напомним, утром 29 ноября российские войска провели атаку и нанесли авиаудары по по гражданской инфраструктуре Житомирской области. Под ударом оказались предприятия в Житомирском районе и общежитие учебного заведения в Коростенском районе. В результате обстрела пострадал один человек.

Российские удары затронули сразу два района области. В Житомирском районе повреждения получили гражданские предприятия. В Коростенском районе российский снаряд попал в общежитие учебного заведения.

В результате обстрела один человек получил ранение. Информацию о масштабах повреждений и состоянии пострадавшего уточняют.