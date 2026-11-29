Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Що відомо про удар по Салтівці?

За попередньою інформацією, російський безпілотник влучив у дорожнє покриття Салтівського району. Унаслідок удару пошкоджено автобус і трамвай. На місці події тривала ліквідація наслідків атаки.

За інформацією начальника відділу Харківської обласної прокуратури Дмитра Яциченка, внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Жінка отримала поранення уламками в ногу, а чоловік – акубаротравму.

Обом постраждалим надають медичну допомогу.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, вранці 29 листопада російські війська завдали повітряних ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинилися підприємства у Житомирському районі та гуртожиток закладу освіти у Коростенському районі. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Російські удари зачепили одразу два райони області. У Житомирському районі пошкоджень зазнали цивільні підприємства. У Коростенському районі російський снаряд поцілив у гуртожиток навчального закладу.

Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Інформацію про масштаби пошкоджень та стан постраждалого уточнюють.