У Харкові дрон влучив у дорогу на Салтівці / Getty Images, ілюстративне
Російські військові 29 листопада атакували дроном Салтівський район Харкова. Безпілотник влучив у дорожнє покриття, внаслідок чого пошкоджень зазнали автобус і трамвай.
Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
популярні відео
Що відомо про удар по Салтівці?
За попередньою інформацією, російський безпілотник влучив у дорожнє покриття Салтівського району. Унаслідок удару пошкоджено автобус і трамвай. На місці події тривала ліквідація наслідків атаки.
За інформацією начальника відділу Харківської обласної прокуратури Дмитра Яциченка, внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Жінка отримала поранення уламками в ногу, а чоловік – акубаротравму.
Обом постраждалим надають медичну допомогу.
Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.
Нагадаємо, вранці 29 листопада російські війська завдали повітряних ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинилися підприємства у Житомирському районі та гуртожиток закладу освіти у Коростенському районі. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.
Російські удари зачепили одразу два райони області. У Житомирському районі пошкоджень зазнали цивільні підприємства. У Коростенському районі російський снаряд поцілив у гуртожиток навчального закладу.
Внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення. Інформацію про масштаби пошкоджень та стан постраждалого уточнюють.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі