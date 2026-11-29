Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

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Що відомо про атаку на Рівненщину?

За попередніми даними, внаслідок атак постраждали 13 цивільних жителів області, п'ятеро з них – у важкому стані. Зокрема, під ударом опинилася Сарненщина.

Повітряна тривога на Рівненщині триває, тому жителів закликають подбати про власну безпеку та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зауважте! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, ворог 29 листопада атакував дроном Салтівський район Харкова. Безпілотник влучив у дорожнє покриття, внаслідок чого пошкоджень зазнали автобус і трамвай. Постраждали троє людей.

За даними начальника відділу Харківської обласної прокуратури Дмитра Яциченка, одна з постраждалих жінок отримала уламкові поранення ноги. Чоловік зазнав акубаротравми. Усім постраждалим надають медичну допомогу.

На місці удару триває ліквідація наслідків атаки.