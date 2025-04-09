Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, полицию Днепропетровской области и ГСЧС.

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Какой была ночная атака по Днепропетровской области

Сергей Лысак рассказал, что больше всего из-за вражеских дронов досталось Днепру. Там пострадали 15 человек, из них 8 остаются в больницах. Почти все пациенты в состоянии средней тяжести, один – в легком.

В городе повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки, изуродованы почти два десятка авто. Есть разрушения на территории нескольких предприятий. Избиты админздание и инфраструктура,

– отметил начальник ОВА.

Он также подчеркнул, что все пожары спасатели укротили.

Последствия ночной атаки врага по Днепропетровской области 9 апреля / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Также беспилотники враг направил и на Апостолово, что в Криворожском районе. Там повреждено частное предприятие. Люди уцелели.

"По Никопольскому району враг ударил дронами-камикадзе. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Поврежден спортивный объект. Погибших и раненых нет", – подчеркнул Лысак.

Чиновник отметил, что всего за ночь в Днепропетровской области защитники неба уничтожили 11 вражеских дронов-камикадзе.

Что происходило в самом Днепре

В полиции Днепропетровской области рассказали, что в результате вражеской атаки по Днепру вечером 8 апреля в жилых домах разбиты окна и уничтожено имущество. Также после атаки повреждены автомобили, десяток машин полностью сгорели.

На местах ударов работают следственно-оперативные группы полиции, которые документируют последствия обстрелов. С ночи развернут пункт приема обращений граждан, куда жители предоставляют заявления о нанесенных разрушениях,

– говорится в сообщении.

Какими были последствия атаки по Днепру / Фото полиции Днепропетровской области

По состоянию на 08:00 в полицию поступило почти 95 сообщений о повреждении имущества.

Пожары в Днепре потушили спасатели / Фото ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что к работам по тушению огня и помощи пострадавшим привлекали более 90 спасателей и 19 единиц техники.