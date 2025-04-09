Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, поліцію Дніпропетровщини та ДСНС.

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Якою була нічна атака по Дніпропетровській області

Сергій Лисак розповів, що найбільше через ворожі дрони дісталося Дніпру. Там постраждали 15 людей, з них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один – у легкому.

У місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки, понівечені майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств. Побиті адмінбудівля та інфраструктура,

– зазначив начальник ОВА.

Він також підкреслив, що всі пожежі рятувальники приборкали.

Наслідки нічної атаки ворога по Дніпропетровській області 9 квітня / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Також безпілотники ворог спрямував і на Апостолове, що у Криворізькому районі. Там пошкоджене приватне підприємство. Люди вціліли.

"По Нікопольському району ворог вдарив дронами-камікадзе. Влучив по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджений спортивний об'єкт. Загиблих і поранених немає", – наголосив Лисак.

Посадовець зауважив, що всього за ніч в Дніпропетровській області оборонці неба знищили 11 ворожих дронів-камікадзе.

Що відбувалося у самому Дніпрі

У поліції Дніпропетровщини розповіли, що внаслідок ворожої атаки по Дніпру ввечері 8 квітня у житлових будинках розбиті вікна та знищене майно. Також після атаки пошкоджено автомобілі, десяток машин повністю згоріли.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки обстрілів. З ночі розгорнуто пункт приймання звернень громадян, куди жителі надають заяви про завдані руйнування,

– мовиться у повідомленні.

Якими були наслідки атаки по Дніпру / Фото поліції Дніпропетровщини

Станом на 08:00 до поліції надійшло майже 95 повідомлень про пошкодження майна.

Пожежі у Дніпрі загасили рятувальники / Фото ДСНС

У Державній службі із надзвичайних ситуацій додали, що до робіт із гасіння вогню та допомоги постраждалим залучали понад 90 рятувальників та 19 одиниць техніки.