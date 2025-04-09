Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

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Які наслідки атаки Росії на Дніпро

Росія вдарила по Дніпру у ніч на 9 квітня. Філатов розповів, що росіяни поцілили у житлові будинки.

У багатоповерхівках вибило щонайменше дві сотні вікон. Дані про руйнування уточнюємо. Міські лікарні приймають постраждалих,

– зазначив міський голова.

Він додав, що комунальники наразі очікують сигналу від рятувальників та поліції, аби також приступити до роботи.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, що раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки Росії на Дніпро постраждали 14 осіб, 7 було госпіталізовано. Він додав, що пораненим від 18 до 87 років.