Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про обстріл Харкова

Об 21:01 Терехов повідомив про приліт у Київському районі Харкова. На місці удару виникла пожежа.

Згодом у місті пролунали повторні вибухи. За словами міського голови, росіяни вдарили майже по одному й тому ж місці. Внаслідок атаки виникла пожежа в господарчій споруді.

Вже об 21:31 надійшла інформація про одного постраждалого. Крім того, трохи пізніше з'явилася інформація про удар БпЛА по Індустріальному району Харкова.

"Якщо підтвердиться – це третій удар по Харкову за сьогодні", – зазначив Терехов.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, раніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО у Запоріжжі. Він також закликав перебувати в укритті до відбою.