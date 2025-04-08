Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Что известно об обстреле Харькова

В 21:01 Терехов сообщил о прилете в Киевском районе Харькова. На месте удара возник пожар.

Впоследствии в городе прогремели повторные взрывы. По словам городского головы, россияне ударили почти по одному и тому же месту. В результате атаки возник пожар в хозяйственной постройке.

Уже в 21:31 поступила информация об одном пострадавшем. Кроме того, чуть позже появилась информация об ударе БпЛА по Индустриальному району Харькова.

"Если подтвердится – это третий удар по Харькову за сегодня", – отметил Терехов.

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К слову, ранее глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о работе ПВО в Запорожье. Он также призвал находиться в укрытии до отбоя.