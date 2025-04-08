Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
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Що відомо про вибухи на Запоріжжі
У Запорізькій області повітряну тривогу оголосили близько 21:41. Через хвилину керівник ОВА повідомив про загрозу ударних безпілотників для регіону. О 21:43 з'явилися перші повідомлення про роботу протиповітряної оборони, у зв'язку з чим можна почути вибухи.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– ідеться у повідомленні Івана Федорова.
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