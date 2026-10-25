Россия атаковала Житомирскую область дронами: повреждены энергетический объект и амбулатория

Враг обстрелял Житомирскую область / Коллаж 24 Канала
В ночь на 25 октября российские дроны нанесли удары по Коростенскому и Житомирскому районам. В результате атаки зафиксирован ряд разрушений.
О последствиях очередной атаки сообщил начальник Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
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Что известно о последствиях атаки на Житомирскую область
По словам чиновника, под ударом оказались объекты критической и гражданской инфраструктуры в Коростенском и Житомирском районах.
Российские дроны повредили энергообъект, амбулаторию, жилой дом и гражданское частное предприятие.
В местах попаданий возникли пожары. На данный момент все возгорания ликвидированы. Продолжается проверка территории на наличие остатков взрывоопасных предметов.
Жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Последствия атаки на Житомирскую область / Фото ГСЧС
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Российские захватчики регулярно терроризируют этот регион. Накануне, в ночь на 24 октября, оккупанты уже подвергли атаке энергообъект и предприятие в Житомирской общине.
Кроме того, 22 октября в результате попадания вражеского беспилотника в жилой дом 9 человек получили ранения.
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