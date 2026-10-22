Россия нанесла удар по дому в Житомирской области: много пострадавших, в том числе дети

О последствиях атаки сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

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Что известно о последствиях удара

По данным ОВА, в результате удара пострадали девять человек, из них двое – дети. Двоих пострадавших доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.

На месте попадания идет работа экстренных служб. К ликвидации последствий атаки и помощи пострадавшим привлечены спасатели ГСЧС, бригады медиков и представители "Красного Креста".

Пострадавшим жителям предоставляется необходимая помощь и поддержка, добавил Бунечко.

Напомним, в этот день Россия также атаковала Харьков. Враг попал беспилотником в пассажирский электропоезд, в результате чего загорелся главный вагон. Спасатели ликвидировали пожар под угрозой повторных атак. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

А из-за массированного обстрела Киева был уничтожен торговый склад JYSK на Почайной.