Росія вдарила по будинку на Житомирщині: багато постраждалих, зокрема діти

Про наслідки атаки повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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Що відомо про наслідки удару

За даними ОВА, внаслідок удару постраждали дев'ятеро людей, з них двоє – діти. Двох потерпілих доправили до обласної лікарні для надання медичної допомоги.

На місці влучання триває робота екстрених служб служби. До ліквідації наслідків атаки та допомоги постраждалим залучені рятувальники ДСНС, бригади медиків та представники "Червоного Хреста".

Постраждалим мешканцям надається необхідна допомога та підтримка, додав Бунечко.