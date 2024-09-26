Россия еще в ночь на 26 сентября запустила против Украины "Шахеды". Председатель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал, что враг атаковал Одесскую область ракетами и беспилотниками.

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Есть погибшая и разрушения

В Одесской ОВА рассказали, что Силы ПВО работали чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено.

В то же время, к сожалению, в результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина.

Кроме этого, также повреждены здания и машины. В результате удара произошло возгорание сухой травы, но пожарные оперативно ликвидировали его.

Россияне под утро атаковали снова

Утром 26 сентября враг атаковал Одесскую область дронами. К счастью, погибших и пострадавших нет, существенных разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

Правоохранители работают на месте событий и фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.