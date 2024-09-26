Об этом сообщили в Сумской ОГА. Российские оккупанты регулярно сбрасывают авиабомбы на Сумщину.

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"В Сумах, утром 26 сентября возле автомобильного моста Ивана Харитоненко обнаружено вражескую управляемую авиационную бомбу ФАБ - 500, которая не сдетонировала при падении", – говорится в сообщении.

В ОВА отмечали, что на месте работали взрывотехники и все необходимые службы.

Авиабомбу обезвредили

Движение автотранспорта, и пешеходов по мосту, в направлении Героев Крут-Троицкая временно перекрывали.

По состоянию на 08:03 благодаря оперативной и слаженной работе взрывотехников ГСЧС, полиции угрозу взрыва российской авиабомбы, которая не сдетонировала при падении, ликвидировали.

Движение по мосту Ивана Харитоненко в Сумах восстановлено.

Россияне атаковали 14 общин Сущины

В течение вчерашнего дня, 25 сентября, армия врага 67 раз обстреляла Сумскую область. Зафиксировано 149 взрывов.

Ударам подверглись Николаевская, Хотинская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Свеская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Кроме КАБ, оккупанты применяли артиллерию, FPV-дроны, с которых сбрасывали взрывчатку.