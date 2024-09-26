Про це повідомили у Сумській ОВА. Російські окупанти регулярно скидають авіабомби на Сумщину.

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"У Сумах, вранці 26 вересня біля автомобільного моста Івана Харитоненка виявлено ворожу керовану авіаційну бомбу ФАБ - 500, яка не здетонувала при падінні", – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначали, що на місці працювали вибухотехніки і всі необхідні служби.

Авіабомбу знешкодили

Рух автотранспорту, та пішоходів по мосту, у напрямку Героїв Крут-Троїцька тимчасово перекривали.

Станом на 08:03 завдяки оперативній і злагодженій роботі вибухотехніків ДСНС, поліції загрозу вибуху російської авіамомби, яка не здетонувала при падінні, ліквідували.

Рух мостом Івана Харитоненка у Сумах відновлено.

Росіяни атакували 14 громад Сущини

Упродовж вчорашнього дня, 25 вересня, армія ворога 67 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 149 вибухів.

Ударів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Окрім КАБ, окупанти застосовували артилерію, FPV-дрони, з яких скидали вибухівку.