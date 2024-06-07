Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин рассказал о последствиях последней атаки по региону. Там ночью раздавались взрывы.

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На Хмельнитчине работала ПВО

К сожалению, Хмельницкая область и, в частности, Староконстантинов, уже долгое время страдают от российских обстрелов.

Часть дронов и ракет и этой ночью летела туда. В частности, несколько групп ударных вражеских БпЛА пытались атаковать Староконстантинов с трех направлений – с востока, запада и юга. Впоследствии в Хмельницкую область долетели и российские ракеты.

В регионе работали Силы противовоздушной обороны.

В пределах нашей области силы ПВО уничтожили 11 вражеских целей,

– написал Сергей Тюрин.

Глава Хмельницкой ОВА также сообщил, что обращений относительно травмированных или погибших не поступало. О повреждении имущества жителей Хмельницкой области пока сообщений также нет.

Что известно о ночной атаке на Хмельницкую область