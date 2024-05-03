Соответствующий указ был опубликован на портале Офиса президента.
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Новый председатель Хмельницкой ОГА
В четверг, 2 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Тюрина председателем Хмельницкой областной государственной администрации.
Указ о назначении Тюрина председателем Хмельницкой областной государственной администрации разместили на сайте Офиса Президента.
Назначить Тюрина Сергея Григорьевича председателем Хмельницкой областной государственной администрации,
– говорится в сообщении.
Отметим, что Сергей Тюрин был первым заместителем экс-главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия с декабря 2020 года. После увольнения Гамалия в марте 2023 года исполнял обязанности главы Хмельницкой ОГА.
Последние кадровые решения Зеленского
- Президент Украины уволил Илью Витюка с должности руководителя департамента кибербезопасности СБУ. Владимир Зеленский принял это решение 1 мая.
- В пятницу, 26 апреля, на сайте президента обнародовали новый указ. Владимир Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Вместо этого Яковца назначили главой Администрации Государственной специальной службы транспорта.
- Также Зеленский уволил главу Броварской РГА Владимира Майбоженко, который навеселе влетел на машине в пешеходов.