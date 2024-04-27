Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента вечером 27 апреля. Отметим, что сразу после аварии глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Владимир Майбоженко будет уволен.

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Указ президента

Уволить Майбоженко Владимира Владимировича с должности председателя Броварской районной государственной администрации Киевской области в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 Закона Украины ''О местных государственных администрациях'',

– говорится в распоряжении Зеленского.

То есть причиной увольнения Майбоженко является нарушение Конституции Украины и законов Украины.

Отметим, что суд уже избрал меру пресечения экспредседателю Броварской РГА – содержания под стражей сроком в 2 месяца. Ему объявили подозрение по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющая транспортным средством в состоянии опьянения

Что известно о ДТП