Відповідне розпорядження з'явилося на сайті президента ввечері 27 квітня. Зазначимо, що одразу після аварії очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що Володимира Майбоженка буде звільнено.

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Указ президента

Звільнити Майбоженка Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області відповідно до пункту 1 частини першої статті 9 Закону України ''Про місцеві державні адміністрації'',

– йдеться у розпорядженні Зеленського.

Тобто причиною звільнення Майбоженка є порушення ним Конституції України і законів України.

Зазначимо, що суд вже обрав запобіжний захід ексголові Броварської РДА – тримання під вартою на термін у 2 місяці. Йому оголосили підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння

Що відомо про ДТП