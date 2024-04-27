Чиновник очолив Броварську райдержадміністрацію менш як два роки тому. Все, що відомо про посадовця, що вчинив моторошне ДТП – розповідає 24 Канал.

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Що відомо про Майбоженка

Володимир Майбоженко народився 23 квітня 1965 року в Києві. Закінчив відділення політології філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, після чого вступив у Національну академію державного управління при президентові України.

Політична кар'єра Майбоженка стрімко злетіла з 2006 року – тоді він очолив Київську обласну раду. Там він пропрацював до 2010 року. Також він обіймав посаду голови Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Однак через "грубе порушення" статуту та програми партії у 2010 році він був виключений із членів ВО "Батьківщина" та звільнений з посади голови.

Додамо! Однопартійці звинуватили Майбоженка у зриві виборчої компанії Юлії Тимошенко та виключили з партії. Тоді політсила мала всі шанси отримати одноосібну більшість у представницькому органі Київської області.

Вже після Революції гідності політик очолив Київську обласну організацію партії "Укроп" та з листопада 2015 до травня 2019 року був першим заступником голови Київської обласної ради.

Очільником Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко став у листопаді 2022 року. Попереднього главу – Павла Проскочила затримали за підозрою в отриманні хабаря у 350 тисяч гривень за внесення осіб до системи "Шлях".

Що відомо про ДТП