Чиновник возглавил Броварскую райгосадминистрацию менее двух лет назад. Все, что известно о чиновнике, совершившем жуткое ДТП – рассказывает 24 Канал.

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Что известно о Майбоженко

Владимир Майбоженко родился 23 апреля 1965 года в Киеве. Окончил отделение политологии философского факультета КНУ имени Тараса Шевченко, после чего поступил в Национальную академию государственного управления при президенте Украины.

Политическая карьера Майбоженко стремительно взлетела с 2006 года – тогда он возглавил Киевский областной совет. Там он проработал до 2010 года. Также он занимал должность председателя Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина". Однако из-за "грубого нарушения" устава и программы партии в 2010 году он был исключен из членов ВО "Батькивщина" и уволен с должности председателя.

Добавим! Однопартийцы обвинили Майбоженко в срыве избирательной компании Юлии Тимошенко и исключили из партии. Тогда политсила имела все шансы получить единоличное большинство в представительном органе Киевской области.

Уже после Революции достоинства политик возглавил Киевскую областную организацию партии "Укроп" и с ноября 2015 до мая 2019 года был первым заместителем председателя Киевского областного совета.

Главой Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко стал в ноябре 2022 года. Предыдущего главу – Павла Проскочила задержали по подозрению в получении взятки в 350 тысяч гривен за внесение лиц в систему "Шлях".

Что известно о ДТП