Алексей Данилов 26 марта покинул пост секретаря СНБО. Он занимал эту должность с 3 октября 2019 года.

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Алексей Данилов высказался о своем увольнении с должности

Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно,

– такими словами начал свое обращение Алексей Данилов.

Бывший секретарь СНБО поблагодарил судьбу за то, что она дала ему возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны.

Отдельную благодарность Алексей Данилов выразил Президенту Украины Владимиру Зеленскому за, как он отметил, доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема.

"Спасибо нашей команде, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистам и настоящим профессионалам, всем тем, кто помогал в нашей работе", – отметил Данилов.

Как бы трудно не было, какой бы беспросветной не казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу! Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал, – не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!

– подчеркнул бывший секретарь СНБО.

Также Данилов добавил, что "российское чудовище будет уничтожено, причудливое создание погибнет и сгинет во мраке истории, – и сделает это украинский воин".

Что предшествовало