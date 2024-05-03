Відповідний указ був опублікований на порталі Офісу президента.

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Новий голова Хмельницької ОДА

В четвер, 2 травня, президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

Указ про призначення Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації розмістили на сайті Офісу Президента.

Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації,

– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Сергій Тюрін був першим заступником ексголови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія з грудня 2020 року. Після звільнення Гамалія у березні 2023 року виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА.

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